كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد





وقالت الهيئة، إنه على الأسماء المذكوؤة في الكشف التواجد الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.



وأكدت على "ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لمسافري يوم الأحد، وذلك مديريتي الداخلية في محافظتي خانيونس ورفح، في ظل ظروف العدوان الإسرائيلي".

























رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد 14 أيار/ مايو 2023.