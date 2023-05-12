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كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد
معبر رفح البري - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد 14 أيار/ مايو 2023.

وقالت الهيئة، إنه على الأسماء المذكوؤة في الكشف التواجد  الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

وأكدت على "ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لمسافري يوم الأحد، وذلك مديريتي الداخلية في محافظتي خانيونس ورفح، في ظل ظروف العدوان الإسرائيلي".









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