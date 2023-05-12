فيديو: الاحتلال ينشر مشاهد لاستهداف الشقة السكنية بحي النصر غرب غزة





ونقلت قناة (الجزيرة) القطرية، عن مصدر في حركة الجهاد الإسلامي، باغتيال قيادي بارز في سرايا القدس جراء قصف استهدف شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة.



وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول شهيدين وخمس إصابات لمستشفى الشفاء جرّاء القصف الأخير على شقة سكنية غرب مدينة غزة.



وأفادت المصادر المحلية، بأن الطواقم الطبية أخلت عددًا من الشهداء والإصابات عقب اشتعال النيران من استهداف طائرات الاحتلال لشقة سكنية بمنطقة النصر غرب مدينة غزة بشكل مباشر.



ووفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (مكان) فإن المستهدف في حي النصر هو المسؤول عن العمليات في حركة الجهاد الإسلامي.













ويشار إلى أنه وحتى اللحظة لم تعلن سرايا القدس أي تفاصيل بخصوص هوية القيادي الذي جرى استهدافه داخل شقة في حي النصر بغزة.

رام الله - دنيا الوطننشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مشاهد لاستهداف الشقة السكنية في حي النصر غرب مدينة غزة.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "في عملية مشتركة للجيش والشاباك تم اغتيال مسؤول ملف العمليات في الجهاد إياد الحسني خليفة خليل البهتيني".