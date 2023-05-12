نصر الله: نتواصل مع المقاومة بغزة ولن نتردد بالمساعدة بأي وقت تفرضه المسؤولية

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بأنهم على تواصل مع المقاومة في قطاع غزة مشددًا على أنهم لن يترددوا بتقديم المساعدة بأي وقت تفرضه المسؤولية.وقال نصر الله خلال كلمة له إن "وحدة الموقف لدى فصائل المقاومة فوّتت على الاحتلال تحقيق أهدافه"وأضاف أن "العدو الإسرائيلي هو من بدأ العدوان في هذه الجولة باغتيال القادة الشهداء في سرايا القدس و7 نساء وأطفال"ولفت إلى أن "نتنياهو يسعى من خلال العدوان إلى معالجة التشتت في ائتلافة الحكومة وتحسين وضعه الشعبي"وأشار نصر الله إلى أن "الاحتلال يسعى لضرب البنية القيادية لسرايا القدس وتدمير قوتها الصاروخية".وأضاف الأمين العام لحزب الله "الاحتلال يفترض أنّ العدوان سيؤدي إلى إضعاف قيادة حركة الجهاد الإسلامي وترميم الردع مع غزة"وشدد على أن قيادة حركة الجهاد الإسلامي تعاطت بشكل حكيم وهادئ بعد اغتيال القادة في سرايا القدس، لافتًا إلى أنها تواصلت مع قيادة كتائب القسام كي يكون الموقف موحداًوقال نصر الله إن "العنوان الحقيقي لرد الفعل المقاوم في غزة هو غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة"وواصل حديثه "يجب أن نتوقف عند قدرة سرايا القدس على ترميم بنيتها القيادية بسرعة" مشيرًا إلى أن "فصائل المقاومة تمتلك قدرة كبيرة على ترميم بنيتها القيادية السياسية والعسكرية بسرعة".