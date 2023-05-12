الجهاد الإسلامي توجّه تهديداً للاحتلال عقب استهداف الشقق السكنية

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، أن عمق الاحتلال سيتلقّى مزيدًا من الضربات ردًا على استهداف وتدمير البيوت السكنية.وجاء ذلك التصريح المقتضب لحركة الجهاد عقب استهداف الاحتلال لعدد من المنازل في قطاع غزة، كان آخرها الشقة السكنية في حي النصر موقعة عدد من الشهداء والإصابات بداخلها.واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الصباح عدداً من المنازل في أنحاء متفرقة من قطاع غزة أدت إلى تدميرها بشكل كامل.ونقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن مسؤول رفيع بعد إطلاق الصواريح نحو القدس، إن "محادثات وقف إطلاق النار توقفت وسيكون هناك رد إسرائيلي كبير".ويواصل جيش الاحتلال لليوم الرابع على التوالي عدوانه على القطاع، حيث أسفر وفق وزارة الصحة بغزة، عن استشهاد 31 مواطناً بينهم خمسة من أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.ويتواجد الهندي منذ صباح أمس الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يجري مباحثات مع المسؤولين المصريين حول اتفاق تهدئة وشيك في القطاع.