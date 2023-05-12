مباشر | مباشر من مدينة غزة

شؤون فلسطينية

في يومه الرابع.. الإعلامي الحكومي يكشف حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع

في يومه الرابع.. الإعلامي الحكومي يكشف حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع
قصف إسرائيلي على غزة
رام الله - دنيا الوطن
كشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الجمعة، حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتحديث الأضرار الناتجة عنه، محذراً من استمرار العدوان المتواصل لليوم الرابع توالياً.

وقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، خلال مؤتمر صحفي، إنه "وصل إجمالي عدد الشهداء 31 شهيداً واصابة 109 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع".

وأوضح معروف، أن العدوان نجم عنه أضرار حصرتها الطواقم الحكومية الميدانية حسب التالي:

- الإسكان: 8 مباني 28 وحدة هدم كلي تضرر 532 وحدة منها 37 غير صالحة للسكن و495 جزئي وبليغ.

- توقف العملية التعليمية بشكل كامل وإصابة وتضرر عدد من المدارس جراء القصف في المناطق المحيطة بها.

- توقف الصيد لليوم الرابع ما أفقد 3500 صياد مصدر رزقهم.

- تواصل العدوان منع تصدير أكثر من 600 طن من المنتجات الزراعية.

وأكد معروف، أن الطواقم الحكومية حافظت على جاهزيتها ومتابعتها لمجريات وتطورات العدوان، وقد قامت بالتالي:

- تلقى الرقم الوطني 109 عدد 2196 اتصال تم التعامل معها وتحويلها لمتابعة جهات الاختصاص.

- تعاملت الشرطة مع 269 اشارة ومهمة ميدانية، فيما خرجت طواقم الدفاع المدني 53 مهمة عمل ميداني.

- نفذ الشق المدني 1428 معاملة منها 407 معاملات احوال مدنية و1031 معاملة جوازات.

- تعاملت التنمية الاجتماعية مع 90 أسرة فقدت بيوتها وتم بشكل عاجل تسليم مبالغ إسعافية عاجلة لأصحاب بيوت المهدمة وتوفير بدل إيجار.

- حماية المستهلك قامت بـ 26 جولة خلال الـ 24 ساعة الماضية وحررت 22 محضر ومخالفة.

- خرجت طواقم البلديات في 79 مهمة عمل ميدانية لفتح شوارع أو إصلاح خطوط مياه وصرف صحي تضررت جراء القصف.

- خرجت طواقم شركة الكهرباء في 183 مهمة عمل ميداني للتعامل مع تداعيات القصف على شبكات الكهرباء.

وجدد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، التحذير من تداعيات إيقاف شركة الكهرباء عن العمل والأزمة الإنسانية في ظل إيقاف مولد عن العمل من المولدات العاملة في الشركة في محاولة لإطالة عمل المحطة بما يتوفر من وقود.

وأكد أنه لن يتجاوز عمل محطة الكهرباء 72 ساعة ما لم يتم إدخال إمدادات الوقود بشكل عاجل حتى تتمكن الشركة من العمل وإيصال الكهرباء كما المعتاد.

وأشار معروف، إلى أن محطة التوليد توقفت أحد توربيناتها عن العمل مما سيؤثر على ساعات وصل الكهرباء وفاقم من هذا الوضع تعرض بعض الشبكات والخطوط للقصف كما حدث الليلة الماضية من خروج خط بقدة 5ميجاوات عن العمل وعودة بعد محاولات مضنية من العمل للعمل

وأوضح أن توقف محطة الكهرباء سيتسبب بأزمة إنسانية كبيرة على كافة القطاعات الصحية والخدماتية والبيئية، حيث ستضر محطات المعالجة لضخ المياه العادمة للبحر.

وحول رسالة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة وحديثه عن قلقه من الأزمة الإنسانية التي سيسببها توقف محطة الكهرباء في قطاع غزة، أكد معروف على أنه ليس المطوب من المجتمع الدولي أن يبدي قلقاً "بل عليها أن تبداً تحركاً جاداً لوقع عدوان الاحتلال ومحاسبته على جرائمه وإنهاء حالة الحصار منذ سنوات طويلة".

أخبار ذات صلة

الجهاد الإسلامي توجّه تهديداً للاحتلال عقب استهداف الشقق السكنية

الجهاد الإسلامي توجّه تهديداً للاحتلال عقب استهداف الشقق السكنية

في يومه الرابع.. الإعلامي الحكومي يكشف حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع

في يومه الرابع.. الإعلامي الحكومي يكشف حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع

قناة (الجزيرة): اغتيال قيادي بارز في سرايا القدس بحي النصر غرب غزة

قناة (الجزيرة): اغتيال قيادي بارز في سرايا القدس بحي النصر غرب غزة

صورة.. سرايا القدس: المقاومة استهدفت تجمعات لآليات الاحتلال موقعة إصابات مؤكدة

صورة.. سرايا القدس: المقاومة استهدفت تجمعات لآليات الاحتلال موقعة إصابات مؤكدة

أبو مجاهد: قصف القدس يحمل رسالة ولن نخشى تهديدات نتنياهو الجوفاء

أبو مجاهد: قصف القدس يحمل رسالة ولن نخشى تهديدات نتنياهو الجوفاء

الاحتلال يقرر تمديد حالة الطوارئ في غلاف غزة ووسط النقب

الاحتلال يقرر تمديد حالة الطوارئ في غلاف غزة ووسط النقب

تشييع جثمان الشهيد غازي شهاب في طولكرم

تشييع جثمان الشهيد غازي شهاب في طولكرم

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تشييع جثمان الشهيد غازي شهاب في طولكرم

تشييع جثمان الشهيد غازي شهاب في طولكرم

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الطيراوي: التصعيد ليس ضد الجهاد فقط.. وهذا ما على حماس فعله

الطيراوي: التصعيد ليس ضد الجهاد فقط.. وهذا ما على حماس فعله

جمعية رجال الأعمال: 50 مليون شيكل خسائر غزة اليومية جراء إغلاق المعابر

جمعية رجال الأعمال: 50 مليون شيكل خسائر غزة اليومية جراء إغلاق المعابر

إصابة شاب برصاص مستوطن شرق رام الله

إصابة شاب برصاص مستوطن شرق رام الله

صفارات الإنذار تدويّ في عدة مناطق بغلاف غزة

صفارات الإنذار تدويّ في عدة مناطق بغلاف غزة

مباحث التموين بغزة: خمسة محاضر ضبط لعدد من التجار المخالفين والمحتكرين

مباحث التموين بغزة: خمسة محاضر ضبط لعدد من التجار المخالفين والمحتكرين

31 شهيداً وأكثر من 90 إصابة حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع

31 شهيداً وأكثر من 90 إصابة حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع

منوعات

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ &quot;آش أخبارك&quot;

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ "آش أخبارك"

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة &quot; كلمة سلام&quot;

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة " كلمة سلام"

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

&quot;يارب يغرق فيك المركب&quot; مي العيدان تهاجم أصالة نصري

"يارب يغرق فيك المركب" مي العيدان تهاجم أصالة نصري

عربي

قتيلان إثر مواجهات مسلحة في ليبيا

قتيلان إثر مواجهات مسلحة في ليبيا

بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في سوق الصواريخ بجدة

بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في سوق الصواريخ بجدة

الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوقعان اتفاق مبادئ أولياً في جدة

الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوقعان اتفاق مبادئ أولياً في جدة

العراق يدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ نهري دجلة والفرات

العراق يدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ نهري دجلة والفرات