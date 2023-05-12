قناة (الجزيرة): اغتيال قيادي بارز في سرايا القدس بحي النصر غرب غزة





وأفادت المصادر المحلية، بأن الطواقم الطبية أخلت عددًا من الشهداء والإصابات عقب اشتعال النيران من استهداف طائرات الاحتلال لشقة سكنية بمنطقة النصر غرب مدينة غزة بشكل مباشر.













ووفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (مكان) فإن المستهدف في حي النصر هو المسؤول عن العمليات في حركة الجهاد الإسلامي.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول شهيدين وخمس إصابات لمستشفى الشفاء جرّاء القصف الأخير على شقة سكنية غرب مدينة غزة.وأفادت المصادر المحلية، بأن الطواقم الطبية أخلت عددًا من الشهداء والإصابات عقب اشتعال النيران من استهداف طائرات الاحتلال لشقة سكنية بمنطقة النصر غرب مدينة غزة بشكل مباشر.

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (الجزيرة) القطرية، اليوم الجمعة، عن مصدر في حركة الجهاد الإسلامي، باغتيال قيادي بارز في سرايا القدس جراء قصف استهدف شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة.