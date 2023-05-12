صورة.. سرايا القدس: المقاومة استهدفت تجمعات لآليات الاحتلال موقعة إصابات مؤكدة
أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف تجمعات لآليات وجنود الاحتلال بقذائف ووقوع إصابات دقيقة ومباشرة.
وقالت سرايا القدس، في تصريح مقتضب لها إن "المقاومة الفلسطينية تعلن مسؤوليتها عن استهداف تجمعات لآليات وجنود الاحتلال بقذائف من العيار الثقيل وتؤكد وجود إصابات دقيقة ومباشرة".
في حين، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بسقوط صاروخ في منطقة مكشوفة بالقرب من مستوطنة ناحال عوز ما أدى إلى اندلاع حريق.
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