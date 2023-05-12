التعاون الإسلامي يشيد بتقديم الإمارات مساعدات إنسانية للسودان





وأعرب الأمين العام عن شكره للقيادة الإماراتية على هذه المبادرة المحمودة التي تهدف إلى تعزيز التضامن الإسلامي ونصرة الشعوب الإسلامية خلال الأزمات.



من جهة أخرى، جدد الأمين العام نداءه العاجل إلى باقي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المالية والإنسانية والجهات المانحة الدولية للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السودان في ظل الوضع الإنساني المتفاقم لاسيما المساعدات الطبية والخدمات الصحية ودعم جهود البلدان المجاورة للسودان في استضافة العديد من اللاجئين السودانيين والأجانب.



رام الله - دنيا الوطنأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بتقديم دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات إنسانية مقدرة لصالح الشعب السوداني تمثلت في ثلاث طائرات محملة ب 115 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية للشعب السوداني والتي تأتي بعد تعهد سابق لدولة الإمارات بتقديم 50 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة للسودان.