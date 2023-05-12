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أبو مجاهد: قصف القدس يحمل رسالة ولن نخشى تهديدات نتنياهو الجوفاء

أبو مجاهد: قصف القدس يحمل رسالة ولن نخشى تهديدات نتنياهو الجوفاء
فصائل المقاومة- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
عقب مسؤول الإعلام بلجان المقاومة في فلسطين، محمد البريم "أبو مجاهد"، اليوم الجمعة، على قصف مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس. 

وقال أبو مجاهد: إن "قصف المقاومة الفلسطينية لمواقع ومستوطنات الاحتلال في القدس تأكيد على أن أي عبث في المسجد الأقصى والمدينة المقدسة سيقابل بسيل من النار لا يتوقف".

وشدد أن المقاومة موحدة وتدير معركتها بحكنة وإقتدار ولن تسمح للاحتلال أن يستبيح الدم الفلسطيني بدون عقاب رادع.

وأكمل أبو مجاهد: "صاروخ رحوفوت نموذج بسيط على ما يمكن أن ينتظر العدو ومستوطنيه إذا ما واصل العدوان ضد شعبنا ومقدساتنا".

وزاد: نتلقى اتصالات من الوسطاء وموقف المقاومة موحدة في التعاطي معها ولن يكون هناك أية تفاهمات لا تصب في خدمة مصالح شعبنا العليا.

وأردف أبو مجاهد: "لا نخشى التهديدات الجوفاء التي يصدرها نتانياهو يوميا ومستعدين للوصول إلى أبعد مدى في المواجهة".

ودعا جماهير شعبنا في الضفة الغربية عبر كتائبها العاملة وعرينها المتأهب في الميدان لتصعيد العمل المقاوم ضد الاحتلال ومستوطنيه.

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