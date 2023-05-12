مقتل 16 مدنياً بهجوم مسلح في نيجيريا

رام الله - دنيا الوطننفذ تنظيم إيسواب ذراع "داعش" غرب إفريقيا، هجوماً مسلحاً أسفر عن مقتل قتل 16 مدنياً بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا.وقالت وسائل إعلام محلية، الجمعة، إن تنظيم "إيسواب" نفذ هجوماً بمنطقة أبادام في ولاية بورنو، مشيرة أنه أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة العديد. وفق (الأناضول).وأصبح أبو مصعب البرناوي، نجل محمد يوسف، مؤسس تنظيم بوكو حرام في نيجيريا، المتحدث باسم بوكو حرام بعد وفاة والده عام 2009.وتسببت أزمة القيادة التي بدأت داخل بوكو حرام عام 2016 في انقسام التنظيم بين البرناوي وأبو بكر شيكاو.وبينما كان شيكاو يدير بوكو حرام، واصل البرناوي نشاطاته من خلال إنشاء "إسواب" (ISWAP) بالتعاون مع "داعش".