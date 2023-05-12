الاحتلال يقرر تمديد حالة الطوارئ في غلاف غزة ووسط النقب

كما وقرر جيش الاحتلال تمديد قيود الحركة والتجمع لمسافة 40 كم من غزة حتى مساء السبت.

رام الله - دنيا الوطنقررت قيادة الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في عدة بغلاف غزة وبئر السبع.ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه بناءً على تقييم الوضع، قررت القيادة تمديد حالة الطوارئ في غلاف غزة ولاخيش وغرب ووسط النقب حتى السبت 13 مايو 2023 الساعة 8:00 مساءً.وحتى اليوم، يواصل جيش الاحتلال وطائراته الحربية قصف المنازل السكنية والأراضي الزراعية في مختلف مناطق قطاع غزة.وتستمر فصائل المقاومة الفلسطينية، قصف تل أبيب والبلدات المحاذية لقطاع غزة، كرد على جرائم الاحتلال في القطاع بتوجيه الصواريخ وقذائف الهاون.