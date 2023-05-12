حماس: المقاومة موحدة في الدفاع عن شعبنا ولن ينتصر الاحتلال بمعركة الإرادات

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة حماس، ظهر اليوم الجمعة، أن المقاومة موحدة في الميدان ومستمرة بالدفاع عن شعبنا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وقالت الحركة على لسان ناطقها، حازم قاسم الناطق، إن "المقاومة تقوم بواجبها بشكل موحد في الدفاع عن شعبنا الفلسطيني في مواجهة استمرار عدوان الاحتلال".وأضاف قاسم: الاحتلال لن ينجح في كسر إرادة مقاومتنا أو صمود أهلنا عبر تصعيد إرهابه.وشدد الناطق باسم حماس أن كل التجارب أثبتت استحالة انتصار الاحتلال في معركة الإرادات مع شعبنا الفلسطيني.