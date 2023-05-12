نتنياهو يوعز بمواصلة تنفيذ الهجمات على قطاع غزة

قالت (القناة 14) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوعز بمواصلة تنفيذ الهجمات على قطاع غزة.





وقال ديوان نتنياهو إنه "أجرى سلسلة مشاورات أمنية إضافية على مستويات عدة".





يأتي ذلك بعد وقت قليل من إعلان سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بأن المقاومة وجهت ضربة صاروخية مركزة على مرحلتين تجاه القدس المحتلة وتل أبيب، ردًا على الاغتيالات واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.





وأطلقت فصائل المقاومة القطاع، اليوم الجمعة، رشقات صاروخية جديدة، فيما دوت صفارات الإنذار في محيط مدينة القدس، وقرب بيت لحم.





ودوت صفارات الإنذار في نيريم ونير عوز والعين الثالثة، وفي بيت شيمش غرب القدس.





كما دوت صفارات الإنذار تدوي في ألون شفوت والعازر وإفرات وبيتار عيليت وبات عاين وجفاعوت وهار جيلو وكفار عتصيون، ونافيه دانيئيل جنوب بيت لحم.





ودوت صفارات الإنذار في مفلاسيم ونيرعام.





وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت ظهر اليوم الجمعة، إن إسرائيل أبلغت مصر بوقف محادثات التهدئة.

ونقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن مسؤول رفيع بعد إطلاق الصواريخ نحو جبال القدس، إن "محادثات وقف إطلاق النار توقفت وسيكون هناك رد إسرائيلي كبير".

كما أفادت قناة (كان) الإسرائيلية بأن تل أبيب أبلغت القاهرة بوقف محادثات وقف إطلاق النار.





علقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وسرايا القدس الجناح العسكري للحركة اليوم الجمعة، على قصف المقاومة الفلسطينية، لمدينة القدس.

وقالت الحركة: إن "قصف القدس رسالة وعلى الجميع فهم مبتغاها فالقدس أمام عيوننا وما يجري هناك ليس بمعزل عن غزة".

كما وجهت سرايا القدس الجناح العسكري للحركة، رسالة عبر حسابها على (تليجرام): "وعدنا ووفينا ولا خطوط حمراء".









رام الله - دنيا الوطن