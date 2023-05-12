أول تعليق من سرايا القدس والجهاد الإسلامي على قصف القدس

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت ظهر اليوم الجمعة، إن إسرائيل أبلغت مصر بوقف محادثات التهدئة.





ونقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن مسؤول رفيع بعد إطلاق الصواريخ نحو جبال القدس، إن "محادثات وقف إطلاق النار توقفت وسيكون هناك رد إسرائيلي كبير".





كما أفادت قناة (كان) الإسرائيلية بأن تل أبيب أبلغت القاهرة بوقف محادثات وقف إطلاق النار.





يأتي ذلك بعدما قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن المقاومة وجهت ضربة صاروخية مركزة على مرحلتين تجاه القدس المحتلة وتل أبيب، ردًا على الاغتيالات واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.





وأطلقت فصائل المقاومة القطاع، اليوم الجمعة، رشقات صاروخية جديدة، فيما دوت صفارات الإنذار في محيط مدينة القدس، وقرب بيت لحم.





ودوت صفارات الإنذار في نيريم ونير عوز والعين الثالثة، وفي بيت شيمش غرب القدس.





كما دوت صفارات الإنذار تدوي في ألون شفوت والعازر وإفرات وبيتار عيليت وبات عاين وجفاعوت وهار جيلو وكفار عتصيون، ونافيه دانيئيل جنوب بيت لحم.





وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) نقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي، قوله: إن العائق أمام التوصل لوقف إطلاق النار، هو رفض تل أبيب الالتزام بوقف عمليات الاغتيال بحق قادة الجهاد الإسلامي.





وقالت (القناة 14) الإسرائيلية إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة تقييم للوضع الأمني بعد قليل.





وكشف موقع (واللا)، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية أوصت نتنياهو بإنهاء العدوان في قطاع غزة، في ضوء تحقيق معظم الأهداف والتدابير المضادة المستهدفة.



