شؤون فلسطينية

إسرائيل تبلغ مصر بوقف محادثات التهدئة

إسرائيل تبلغ مصر بوقف محادثات التهدئة
نتنياهو في اجتماع أمني
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية ظهر اليوم الجمعة، إن إسرائيل أبلغت مصر بوقف محادثات التهدئة.

ونقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن مسؤول رفيع بعد إطلاق الصواريح نحو جبال القدس، إن "محادثات وقف إطلاق النار توقفت وسيكون هناك رد إسرائيلي كبير".

كما أفادت قناة (كان) الإسرائيلية بأن تل أبيب أبلغت القاهرة بوقف محادثات وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك بعدما قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن المقاومة وجهت ضربة صاروخية مركزة على مرحلتين تجاه القدس المحتلة وتل أبيب، ردًا على الاغتيالات واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأطلقت فصائل المقاومة القطاع، اليوم الجمعة، رشقات صاروخية جديدة، فيما دوت صفارات الإنذار في محيط مدينة القدس، وقرب بيت لحم.

ودوت صفارات الإنذار في نيريم ونير عوز والعين الثالثة، وفي بيت شيمش غرب القدس.

كما دوت صفارات الإنذار تدوي في ألون شفوت والعازر وإفرات وبيتار عيليت وبات عاين وجفاعوت وهار جيلو وكفار عتصيون، ونافيه دانيئيل جنوب بيت لحم.

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) نقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي، قوله: إن العائق أمام التوصل لوقف إطلاق النار، هو رفض تل أبيب الالتزام بوقف عمليات الاغتيال بحق قادة الجهاد الإسلامي.

وقالت (القناة 14) الإسرائيلية إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة تقييم للوضع الأمني بعد قليل.

وكشف موقع (واللا)، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية أوصت نتنياهو بإنهاء العدوان في قطاع غزة، في ضوء تحقيق معظم الأهداف والتدابير المضادة المستهدفة.

ووفقاً للموقع، فإن رئيس جهاز الأمن العام (شاباك)، رونين بار أوصى في تقييمه للوضع الليلة الماضية بالسعي لأنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة في ضوء تحقيق معظم أهداف التدابير المضادة المستهدفة، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون السياسية والأمنية.

وأشار الموقع الى أن رئيس (شاباك) ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسى هاليفي، أوصيا بأنه إذا لم يتم إطلاق صواريخ من قطاع غزة فعلى إسرائيل الامتناع عن تنفيذ هجمات في القطاع إلا لغرض إحباط إطلاق النار على إسرائيل.

وأكد أن رؤساء المنظومة الأمنية اتفقوا أمس مع نتنياهو على أنه من الصواب السعي لإنهاء العملية العسكرية في القطاع.

ونقل (التلفزيون العربي) عن رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي، د.محمد الهندي قوله اليوم الجمعة، إن "المباحثات مستمرة ونأمل بالتوصل لاتفاق يعكس مصلحة شعبنا وأداء المقاومة على الأرض".

ويواصل جيش الاحتلال لليوم الرابع على التوالي عدوانه على القطاع، حيث أسفر وفق وزارة الصحة بغزة، عن استشهاد 31 مواطناً بينهم خمسة من أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ويتواجد الهندي منذ صباح أمس الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يجري مباحثات مع المسؤولين المصريين حول اتفاق تهدئة وشيك في القطاع.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تبلغ مصر بوقف محادثات التهدئة

إسرائيل تبلغ مصر بوقف محادثات التهدئة

الطيراوي: التصعيد ليس ضد الجهاد فقط.. وهذا ما على حماس فعله

الطيراوي: التصعيد ليس ضد الجهاد فقط.. وهذا ما على حماس فعله

شاهد: رشقات صاروخية كبيرة من القطاع.. وصفارات الإنذار تدوي بالقدس وقرب بيت لحم

شاهد: رشقات صاروخية كبيرة من القطاع.. وصفارات الإنذار تدوي بالقدس وقرب بيت لحم

جمعية رجال الأعمال: 50 مليون شيكل خسائر غزة اليومية جراء إغلاق المعابر

جمعية رجال الأعمال: 50 مليون شيكل خسائر غزة اليومية جراء إغلاق المعابر

إصابة شاب برصاص مستوطن شرق رام الله

إصابة شاب برصاص مستوطن شرق رام الله

صفارات الإنذار تدويّ في عدة مناطق بغلاف غزة

صفارات الإنذار تدويّ في عدة مناطق بغلاف غزة

تطورات مباحثات وقف إطلاق النار في القطاع

تطورات مباحثات وقف إطلاق النار في القطاع

مباحث التموين بغزة: خمسة محاضر ضبط لعدد من التجار المخالفين والمحتكرين

مباحث التموين بغزة: خمسة محاضر ضبط لعدد من التجار المخالفين والمحتكرين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مباحث التموين بغزة: خمسة محاضر ضبط لعدد من التجار المخالفين والمحتكرين

مباحث التموين بغزة: خمسة محاضر ضبط لعدد من التجار المخالفين والمحتكرين

شهيد متأثرًا بإصابته شمال القطاع

شهيد متأثرًا بإصابته شمال القطاع

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الإثنين المقبل

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الإثنين المقبل

طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة

طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة

طالع: سعر صرف الدولار أمام الشيكل اليوم الجمعة

طالع: سعر صرف الدولار أمام الشيكل اليوم الجمعة

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الاثنين

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الاثنين

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن صاروخ رحوفوت الذي قتل مستوطِنة أمس

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن صاروخ رحوفوت الذي قتل مستوطِنة أمس

منوعات

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ &quot;آش أخبارك&quot;

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ "آش أخبارك"

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة &quot; كلمة سلام&quot;

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة " كلمة سلام"

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

&quot;يارب يغرق فيك المركب&quot; مي العيدان تهاجم أصالة نصري

"يارب يغرق فيك المركب" مي العيدان تهاجم أصالة نصري

عربي

قتيلان إثر مواجهات مسلحة في ليبيا

قتيلان إثر مواجهات مسلحة في ليبيا

بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في سوق الصواريخ بجدة

بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في سوق الصواريخ بجدة

الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوقعان اتفاق مبادئ أولياً في جدة

الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوقعان اتفاق مبادئ أولياً في جدة

العراق يدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ نهري دجلة والفرات

العراق يدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ نهري دجلة والفرات