الطيراوي: التصعيد ليس ضد الجهاد فقط.. وهذا ما على حماس فعله

عقب عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، توفيق الطيراوي، اليوم الجمعة، على استمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، موكدًا أننا نشهد الكثير من القضايا المتداخلة والوضع الداخلي معقد.وقال الطيراوي في تصريحات خاصة لـ "": إن "ما يجري من رد على هذا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة هو شيء خاطئ فلسطينيًا، لأن غرفة العمليات المشتركة الموجودة بغزة هي لكل التنظيمات".وشدد أن الاعتداء الذي حصل لم يحصل على حركة الجهاد فقط وإن تم استهداف قادتها، ولكن إذا رأينا أن الساحة الفلسطينية في الضفة والقطاع والـ 48 هي ساحة واحدة بالتالي لا يمكن أن نفصل بين من اغتيل من أخوتنا في شهداء الأقصى أو حماس أو الجهاد.وأكد القيادي بحركة فتح أن غرفة العمليات المشتركة فقدت فعاليتها بعدم رد كل الفصائل الفلسطينية على هذا العدوان الغاشم على شعبنا في قطاع غزة.وأضاف: "مادام الأخوة في حماس هما من يحكمون بغزة السماح للتنظيمات الفلسطينية الأخرى ككتائب شهداء الأقصى وحركة فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين بتزودهم بالسلاح المطلوب من أجل الوقوف إلى جانب شعبهم في الدفاع عنه".وزاد الطيراوي: "نحن في حرب مع الاحتلال الإسرائيلي، وما دمنا في هذه الحرب يجب علينا أن نعدّ شعبنا الفلسطيني على كافة المستويات أولًا: الاقتصادية من أحسن الظروف وإلى أسوئها، ثانيًا: لطالما نحن في حرب دائمة مع الاحتلال علينا تجهيز شعبنا لحرب طويلة فتارة ندخل بوقف إطلاق نار معه وبعد شهرين يتجدد إلى أن تتحرر فلسطين.وطالب المؤسسات الرسمية في السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة أن يحموا المقاومة بأي فعل من الجواسيس والعملاء، ويجب أن يكون هناك تنسيقًا بين السلطة والمقاومة من أجل حماية المقاومة، لا نقول إن تطلق النار بديلًا عنه ولكن توفير الحماية من "الطابور الخامس والعملاء".وأوضح الطيراوي أن نتنياهو باغتياله مجموعة من الشباب التي لها علاقة بالمقاومة في الضفة وغزة يحاول بث روح الفرقة بين التنظيمات الفلسطينية، وهذا ما نلاحظه عندما ينعت بعض أبناء شعبنا الفصائل التي لم تشارك في الرد على هذا العدوان بالتخاذل وهو فعل إسرائيلي مقصود يجب الانتباه له.وختم بالقول: إن الاحتلال بحاجة إلى وقف إطلاق النار ولكن إياكم ثم إياكم إن اعتقدتم بأن أي اتفاق مع الإسرائيليين سيتم تنفيذه، والدليل مثلما جرى في الحروب السابقة تنتهي بالموافقة على بعض الأمور في أجواء وقف إطلاق النار وبعد ذلك يقوم الاحتلال برميها وراء ظهره.