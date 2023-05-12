شؤون فلسطينية

الطيراوي: التصعيد ليس ضد الجهاد فقط.. وهذا ما على حماس فعله

الطيراوي: التصعيد ليس ضد الجهاد فقط.. وهذا ما على حماس فعله
اللواء توفيق الطيراوي
خاص دنيا الوطن
عقب عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، توفيق الطيراوي، اليوم الجمعة، على استمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، موكدًا أننا نشهد الكثير من القضايا المتداخلة والوضع الداخلي معقد.

وقال الطيراوي في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن "ما يجري من رد على هذا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة هو شيء خاطئ فلسطينيًا، لأن غرفة العمليات المشتركة الموجودة بغزة هي لكل التنظيمات".

وشدد أن الاعتداء الذي حصل لم يحصل على حركة الجهاد فقط وإن تم استهداف قادتها، ولكن إذا رأينا أن الساحة الفلسطينية في الضفة والقطاع والـ 48 هي ساحة واحدة بالتالي لا يمكن أن نفصل بين من اغتيل من أخوتنا في شهداء الأقصى أو حماس أو الجهاد.  

وأكد القيادي بحركة فتح أن غرفة العمليات المشتركة فقدت فعاليتها بعدم رد كل الفصائل الفلسطينية على هذا العدوان الغاشم على شعبنا في قطاع غزة.

وأضاف: "مادام الأخوة في حماس هما من يحكمون بغزة السماح للتنظيمات الفلسطينية الأخرى ككتائب شهداء الأقصى وحركة فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين بتزودهم بالسلاح المطلوب من أجل الوقوف إلى جانب شعبهم في الدفاع عنه".

وزاد الطيراوي: "نحن في حرب مع الاحتلال الإسرائيلي، وما دمنا في هذه الحرب يجب علينا أن نعدّ شعبنا الفلسطيني على كافة المستويات أولًا: الاقتصادية من أحسن الظروف وإلى أسوئها، ثانيًا: لطالما نحن في حرب دائمة مع الاحتلال علينا تجهيز شعبنا لحرب طويلة فتارة ندخل بوقف إطلاق نار معه وبعد شهرين يتجدد إلى أن تتحرر فلسطين.

وطالب المؤسسات الرسمية في السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة أن يحموا المقاومة بأي فعل من الجواسيس والعملاء، ويجب أن يكون هناك تنسيقًا بين السلطة والمقاومة من أجل حماية المقاومة، لا نقول إن تطلق النار بديلًا عنه ولكن توفير الحماية من "الطابور الخامس والعملاء".

وأوضح الطيراوي أن نتنياهو باغتياله مجموعة من الشباب التي لها علاقة بالمقاومة في الضفة وغزة يحاول بث روح الفرقة بين التنظيمات الفلسطينية، وهذا ما نلاحظه عندما ينعت بعض أبناء شعبنا الفصائل التي لم تشارك في الرد على هذا العدوان بالتخاذل وهو فعل إسرائيلي مقصود يجب الانتباه له.

وختم بالقول: إن الاحتلال بحاجة إلى وقف إطلاق النار ولكن إياكم ثم إياكم إن اعتقدتم بأن أي اتفاق مع الإسرائيليين سيتم تنفيذه، والدليل مثلما جرى في الحروب السابقة تنتهي بالموافقة على بعض الأمور في أجواء وقف إطلاق النار وبعد ذلك يقوم الاحتلال برميها وراء ظهره.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تبلغ مصر بوقف محادثات التهدئة

إسرائيل تبلغ مصر بوقف محادثات التهدئة

الطيراوي: التصعيد ليس ضد الجهاد فقط.. وهذا ما على حماس فعله

الطيراوي: التصعيد ليس ضد الجهاد فقط.. وهذا ما على حماس فعله

شاهد: رشقات صاروخية كبيرة من القطاع.. وصفارات الإنذار تدوي بالقدس وقرب بيت لحم

شاهد: رشقات صاروخية كبيرة من القطاع.. وصفارات الإنذار تدوي بالقدس وقرب بيت لحم

جمعية رجال الأعمال: 50 مليون شيكل خسائر غزة اليومية جراء إغلاق المعابر

جمعية رجال الأعمال: 50 مليون شيكل خسائر غزة اليومية جراء إغلاق المعابر

إصابة شاب برصاص مستوطن شرق رام الله

إصابة شاب برصاص مستوطن شرق رام الله

صفارات الإنذار تدويّ في عدة مناطق بغلاف غزة

صفارات الإنذار تدويّ في عدة مناطق بغلاف غزة

تطورات مباحثات وقف إطلاق النار في القطاع

تطورات مباحثات وقف إطلاق النار في القطاع

مباحث التموين بغزة: خمسة محاضر ضبط لعدد من التجار المخالفين والمحتكرين

مباحث التموين بغزة: خمسة محاضر ضبط لعدد من التجار المخالفين والمحتكرين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مباحث التموين بغزة: خمسة محاضر ضبط لعدد من التجار المخالفين والمحتكرين

مباحث التموين بغزة: خمسة محاضر ضبط لعدد من التجار المخالفين والمحتكرين

شهيد متأثرًا بإصابته شمال القطاع

شهيد متأثرًا بإصابته شمال القطاع

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الإثنين المقبل

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الإثنين المقبل

طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة

طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة

طالع: سعر صرف الدولار أمام الشيكل اليوم الجمعة

طالع: سعر صرف الدولار أمام الشيكل اليوم الجمعة

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الاثنين

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الاثنين

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن صاروخ رحوفوت الذي قتل مستوطِنة أمس

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن صاروخ رحوفوت الذي قتل مستوطِنة أمس

منوعات

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ &quot;آش أخبارك&quot;

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ "آش أخبارك"

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة &quot; كلمة سلام&quot;

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة " كلمة سلام"

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

&quot;يارب يغرق فيك المركب&quot; مي العيدان تهاجم أصالة نصري

"يارب يغرق فيك المركب" مي العيدان تهاجم أصالة نصري

عربي

قتيلان إثر مواجهات مسلحة في ليبيا

قتيلان إثر مواجهات مسلحة في ليبيا

بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في سوق الصواريخ بجدة

بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في سوق الصواريخ بجدة

الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوقعان اتفاق مبادئ أولياً في جدة

الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوقعان اتفاق مبادئ أولياً في جدة

العراق يدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ نهري دجلة والفرات

العراق يدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ نهري دجلة والفرات