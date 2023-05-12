مبعوث صيني سيصل روسيا وأوكرانيا لبحث إنهاء الأزمة بينهما

رام الله - دنيا الوطنأكدت الصين، اليوم الجمعة، أن مبعوثها الخاص بشؤون أوراسيا، لي هوي، سيبدأ جولة تشمل أوكرانيا وروسيا، لإجراء مناقشات بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.وقالت الخارجية الصينية في بيان لها: "ابتداءً من 15 آيار/ مايو سيقوم لي هوي، بجولة تشمل 5 بلدان، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، وذلك للتواصل مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية". وفق (سبوتنيك).وأكد البيان أن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في التوصل إلى إجماع دولي على وقف إطلاق النار، وبدء محادثات السلام ومنع المزيد من تصعيد الوضع.وأشار البيان إلى أن الصين "تقف بقوة إلى جانب السلام".وكانت الصين قد أعلنت، في شباط/ فبرايرالماضي، عن خطة تتضمن اقتراحا من 12 بندا رأت فيه حلا للأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل تأكيدها على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت، باعتباره "السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع".