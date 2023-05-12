شاهد: رشقات صاروخية كبيرة من القطاع.. وصفارات الإنذار تدوي بالقدس وقرب بيت لحم

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن المقاومة وجهت ضربة صاروخية مركزة على مرحلتين تجاه القدس المحتلة وتل أبيب، ردًا على الاغتيالات واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.





ودوت صفارات الإنذار في نيريم ونير عوز والعين الثالثة، وفي بيت شيمش غرب القدس.





كما دوت صفارات الإنذار تدوي في ألون شفوت والعازر وإفرات وبيتار عيليت وبات عاين وجفاعوت وهار جيلو وكفار عتصيون، ونافيه دانيئيل جنوب بيت لحم.





ودوت صفارات الإنذار في مفلاسيم ونيرعام.





وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو سقوط صاروخ بالقرب من "بات عين" جنوب بيت لحم.





كما أظهر مقطع فيديو حالة الهلع في "بيتار عليت" جنوب القدس بعد تعرضها لرشقات صاروخية.





وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) بأنه في ظل إطلاق الصواريخ على جبال القدس في "بيت شيمش" سيجرون تقييماً للوضع الساعة 1:00 ظهراً بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية.

























وأطلقت فصائل المقاومة القطاع، اليوم الجمعة، رشقات صاروخية جديدة، فيما دوت صفارات الإنذار في محيط مدينة القدس، وقرب بيت لحم.