دولي

واشنطن تتهم روسيا باستخدام الغذاء سلاحاً

واشنطن تتهم روسيا باستخدام الغذاء سلاحاً
مبعوثة واشنطن بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت مبعوثة واشنطن بالأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، روسيا بأنها تستخدم الغذاء سلاحاً، ودعت لتجديد اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية مع اقتراب موعد انتهائها. 

وقالت غرينفيلد إن "تجديد الاتفاقية مهم للغاية وسط أزمة غذاء عالمية حيث يواجه أكثر من 345 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي". وفق(الأناضول).

وأضافت: "هذه الأزمة يشعر بها سكان إفريقيا بشكل أكثر حدة، وخاصة في البلدان التي تعاني بالفعل من نقص في الغذاء".

واختتمت المسؤولة الأمريكية حديثها قائلة: "يجب على روسيا أن تتوقف عن التلاعب بحياة الجياع في أنحاء العالم".

وفي 22 تموز/ يوليو 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود شرق أوروبا لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.

ومن المقرر أن ينتهي العمل باتفاق تصدير الحبوب في 18 آيار/ مايو الجاري، فيما تبحث الأطراف المعنية سبل تمديده.

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