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التعاون الإسلامي ترحب بالتوقيع على إعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان

رام الله - دنيا الوطن
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالتوقيع على إعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه عن أمله في أن يشكل هذا الإعلان خطوة هامة نحو إنهاء النزاع المسلح في السودان بصورة نهائية وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار. 

وأشاد الأمين العام بجهود المساعي الحميدة الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية في التوصل لهذا الإعلان، وأكد أهمية التزام الأطراف الموقعة ببنوده لضمان  وصول المساعدات الإنسانية والصحية للمتضررين من  الأوضاع الإنسانية الصعبة الراهنة في السودان.

وأشار الأمين العام إلى ضرورة استمرار العمل الجاد في إطار المبادرة السعودية الأمريكية المشتركة بهدف التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وحل الأزمة السودانية في إطار الحوار السلمي.

وناشد الأمين العام الأطراف السودانية العمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا للسودان بما يحافظ على وحدته ومؤسسات الدولة ويحقق طموحات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار  السياسي والتنمية  الاقتصادية

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