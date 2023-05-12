إصابة شاب برصاص مستوطن شرق رام الله

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال هجوم للمستوطنين قرب بلدة سلواد، شرق رام الله.وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اقتحموا منطقة "الشقارة" الواقعة بين بلدتي سلواد ودير جرير، ما أدى لاندلاع مواجهات بينهم وبين عدد من الشبان الذين تصدوا لهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضافت المصادر ذاتها، أن مستوطنا أطلق النار صوب الشبان، ما أدى لإصابة أحدهم بعيار حي في خاصرته، نقل إثرها إلى مركز طوارئ بلدة سلواد، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة على الفور لتأمين الحماية للمستوطنين.