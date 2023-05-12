صفارات الإنذار تدويّ في عدة مناطق بغلاف غزة

رام الله - دنيا الوطندوت، صباح اليوم الجمعة، صفارات الإنذار في مناطق مختلفة بمحيط غلاف غزة، بعد رصد إطلاق رشقات صاروخية وقذائف هاون.ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن صفارات الإنذار دوت في صوفا وحوليت ونير اسحق، كما دوت في نتيف هعسراه.وبحسب الإعلام الإسرائيلي، تم رصد نحو 20 صاروخًا من قطاع غزة، صباح الجمعة.ويستمر التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، حيث بلغ عدد الشهداء 31 أما الإصابات نحو 93 إصابة حتى اللحظة.وترد فصائل المقاومة الفلسطينية ضمن الغرفة المشتركة بقصف تل أبيب وبلدات غلاف غزة.