قتيلان إثر مواجهات مسلحة في ليبيا

رام الله - دنيا الوطنلقى شخصان حتفهم بعد اشتباكات حدثت بالأمس، بين مجموعة مسلحة وجهاز مكافحة الإرهاب في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس.وكتب جهاز الإسعاف والطوارئ بليبيا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ، مساء الخميس، "جرت اشتباكات وسط مدينة الزاوية والحصيلة الأولية وجود قتيلين". وفق (الأناضول).وطالب الجهاز من "فرقة من المناطق القريبة من مدينة الزاوية، إعلان حالة النفير والدعم لفرع الزاوية".بدورها، قالت مصادر أمنية بمدينة الزاوية: "إن الاشتباكات جرت في منطقة ضي الهلال بمدينة الزاوية بين مجموعة مسلحة تسمى (الشرفاء) وأخرى تتبع جهاز مكافحة الإرهاب (حكومي).من جانبه، ناشد "الهلال الأحمر" الليبي، بفرع الزاوية، في بيان على صفحته على (فيسبوك)"الأطراف المتنازعة بهدنة لاستخراج العائلات المحاصرة في مناطق النزاع وتستغيث للخروج".وشهدت مدينة الزاوية خلال الأيام الماضية مظاهرات مناهضة لتواجد تشكيلات مسلحة وسط الأحياء السكنية وممارسة بعضها عمليات إجرامية.ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات الليبية بشأن تلك الأحداث.