تطورات مباحثات وقف إطلاق النار في القطاع.. والعائق الوحيد

وقالت (القناة 14) الإسرائيلية إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة تقييم للوضع الأمني بعد قليل.



وكشف موقع (واللا)، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية أوصت نتنياهو بإنهاء العدوان في قطاع غزة، في ضوء تحقيق معظم الأهداف والتدابير المضادة المستهدفة.



ووفقاً للموقع، فإن رئيس جهاز الأمن العام (شاباك)، رونين بار أوصى في تقييمه للوضع الليلة الماضية بالسعي لأنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة في ضوء تحقيق معظم أهداف التدابير المضادة المستهدفة، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون السياسية والأمنية.



وأشار الموقع الى أن رئيس (شاباك) ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسى هاليفي، أوصيا بأنه إذا لم يتم إطلاق صواريخ من قطاع غزة فعلى إسرائيل الامتناع عن تنفيذ هجمات في القطاع إلا لغرض إحباط إطلاق النار على إسرائيل.



وأكد أن رؤساء المنظومة الأمنية اتفقوا أمس مع نتنياهو على أنه من الصواب السعي لإنهاء العملية العسكرية في القطاع.



ونقل (التلفزيون العربي) عن رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي، د.محمد الهندي قوله اليوم الجمعة، إن "المباحثات مستمرة ونأمل بالتوصل لاتفاق يعكس مصلحة شعبنا وأداء المقاومة على الأرض".



ويواصل جيش الاحتلال لليوم الرابع على التوالي عدوانه على القطاع، حيث أسفر وفق وزارة الصحة بغزة، عن استشهاد 31 مواطناً بينهم خمسة من أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.



ويتواجد الهندي منذ صباح أمس الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يجري مباحثات مع المسؤولين المصريين حول اتفاق تهدئة وشيك في القطاع.



وأفادت وزارة الصحة إن 31 مواطناً استشهدوا منذ فجر الثلاثاء الماضي، بينهم ثلاث نساء وستة أطفال، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 90 آخرين.





رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن مصدر سياسي إسرائيلي، قوله: إن العائق أمام التوصل لوقف إطلاق النار، هو رفض تل أبيب الالتزام بوقف عمليات الاغتيال بحق قادة الجهاد الإسلامي.