الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوقعان اتفاق مبادئ أولياً في جدة

رام الله - دنيا الوطنوقع كلٌ من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مساء أمس الخميس اتفاق مبادئ أولياً في جدة مؤكدين على التزامهما بسيادة السودان ووحدته.ورحبا الطرفان في الإعلان بمساعي أصدقاء السودان، ووافقا على الامتناع عن أي هجوم من شأنه أن يتسبب بأضرار مدنية. وفق (سبوتنيك).وتضمن الاتفاق كذلك إقرار الطرفين بأن "مصالح الشعب السوداني أولوية لهما، واتخاذ الجيش السوداني والدعم السريع جميع الاحتياطات لتجنيب المدنيين أي ضرر، بما في ذلك السماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال العدائية والمحاصرة".ويلتزم الطرفان بإتمام عمليات الإجلاء واحترام المرافق العامة والخاصة في السودان وحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق العامة بالسودان، وكذلك اعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لعمليات الإغاثة الإنسانية في السودان.واتفق الطرفان كذلك على الالتزام بحماية الاحتياجات والضروريات لبقاء المدنيين على قيد الحياة في السودان، وضرورة الالتزام بفترات التوقف الإنسانية المنتظمة وأيام الهدوء حسب الحاجة في السودان.وكانت قد وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، ليل الأحد/ الاثنين الماضي، عن بدء محادثات تمهيدية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جدة، يوم السبت الماضي.وأكدت الخارجية السعودية أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حثتا الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات، وذلك لتحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن الضحايا العسكريين من طرفي النزاع.