30 شهيداً وأكثر من 90 إصابة حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تحديثاً جديداً حول العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ولليوم الرابع على التوالي.
وقالت الوزارة: إن 30 مواطناً بينهم ستة أطفال وثلاث سيدات، استشهدوا، فيما أصيب 93 آخرون بجراح مختلفة منهم ( 32 طفل و17 سيدة).
ويواصل جيش الاحتلال لليوم الرابع على التوالي عدوانه على القطاع، حيث أعلن عن اغتيال خمسة من أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
ويتواجد رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد، د. محمد الهندي منذ صباح أمس الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يجري مباحثات مع المسؤولين المصريين حول اتفاق تهدئة وشيك في القطاع.
التعليقات