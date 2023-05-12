30 شهيداً وأكثر من 90 إصابة حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع

وقالت الوزارة: إن 30 مواطناً بينهم ستة أطفال وثلاث سيدات، استشهدوا، فيما أصيب 93 آخرون بجراح مختلفة منهم ( 32 طفل و17 سيدة).

ويواصل جيش الاحتلال لليوم الرابع على التوالي عدوانه على القطاع، حيث أعلن عن اغتيال خمسة من أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.



