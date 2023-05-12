شؤون فلسطينية

قيادي بفتح يطالب بوضع هذا البند ضمن شروط اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع

قيادي بفتح يطالب بوضع هذا البند ضمن شروط اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع
قصف إسرائيلي على قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
وجّه القيادي في حركة فتح، منير الجاغوب، طلباً بشأن المفاوضات الجارية في القاهرة، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الجاغوب عبر حسابه على (تويتر): "من المهم إذا كان هناك شروط لوقف هذه الجولة من المواجهات مع الاحتلال الاتفاق على إطلاق سراح الأسير وليد دقة للعلاج وقف الاغتيالات في الضفة وغزة".

ونقل (التلفزيون العربي) عن رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي، د.محمد الهندي قوله اليوم الجمعة، إن "المباحثات مستمرة ونأمل بالتوصل لاتفاق يعكس مصلحة شعبنا وأداء المقاومة على الأرض".

ويواصل جيش الاحتلال لليوم الرابع على التوالي عدوانه على القطاع، حيث أسفر وفق وزارة الصحة بغزة، عن استشهاد 30 مواطناً بينهم خمسة من أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ويتواجد الهندي منذ صباح أمس الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يجري مباحثات مع المسؤولين المصريين حول اتفاق تهدئة وشيك في القطاع.

وأفادت وزارة الصحة إن 30 مواطناً استشهدوا منذ فجر الثلاثاء الماضي، بينهم ثلاث نساء وستة أطفال، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 90 آخرين.

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