دولي

بريطانيا تؤكد تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

بريطانيا تؤكد تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أمس عن قيام بلاده بإرسال صواريخ بعيدة المدى من طراز (storm shadow)، إلى أوكرانيا في خطوة قد تغير مسار الحرب.

وقال والاس في مجلس العموم البريطاني، "اتخذنا أنا ورئيس الوزراء، ريشي سوناك، قرارا بتسليم أسلحة بعيدة المدى، يمكنني التأكيد اليوم أن بريطانيا تسلم صواريخ "Storm Shadow" لأوكرانيا."

من جهته، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف: "إن روسيا تقف موقفا سلبيا للغاية من توريد الصواريخ بعيدة المدى إلى كييف. وفق (سكاي نيوز) بالعربية."

وتابع أن "ذلك سيتطلب ردا كافيا من جيشنا الذي، بطبيعة الحال، سيتخذ قرارات عسكرية مناسبة".

وطلبت بريطانيا في 2 آيار/ مايو من الصندوق الدولي لأوكرانيا بقيادة بريطانيا وهي مجموعة من دول شمال أوروبا التي أنشأت آلية لإرسال أسلحة إلى ساحة المعركة، إبداء الاهتمام بتقديم صواريخ بعيدة المدى تصل إلى 300 كيلومتر أو ما يقرب من 200 ميل ة.

وناشدت أوكرانيا الدول الغربية منذ فترة طويلة للحصول على صواريخ أطول مدى بحجة أن مثل هذه الأسلحة يمكن أن تغير مسار الحرب من خلال السماح لقواتها باستهداف مراكز القيادة الروسية وخطوط الإمداد والذخيرة ومستودعات الوقود في عمق شبه جزيرة القرم والأراضي التي تسيطر عليها روسيا في الشرق الأوكراني.

وبينما تستعد كييف لشن هجوم مضاد كبير في أقرب وقت خلال الأسابيع المقبلة فإن القدرة على الضرب بعيدا خلف الخطوط الأمامية لروسيا ستساعد في تمهيد الطريق لهجوم بري بالدبابات وقوات المشاة.

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