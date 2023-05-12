شؤون فلسطينية

شهيد متأثرًا بإصابته شمال القطاع

شهيد متأثرًا بإصابته شمال القطاع
عليان أبو وادي
رام الله - دنيا الوطن
استشهد شاب، فجر اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي شمال غزة ليلة أمس.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى الأندونيسي بأن عليان أبو وادي (38 عاما) وصل ليلة أمس إلى المستشفى مصابا بجروح بالغة جراء القصف، وقد أدخل غرفة العمليات إلا أنه استشهد بعد عدة ساعات.

وقال ذوو الشهيد أبو وادي إن نجلهم أصيب في قصف الاحتلال ليلة أمس لحي "عزبة عبد ربه" في بلدة جباليا، شمال القطاع، وهو القصف ذاته الذي استشهد فيه عبد الحليم النجار (22 عاما).

وباستشهاد الشاب أبو وادي، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر الثلاثاء الماضي إلى 31 شهيدا، وأكثر من 95 جريحا بعضهم بحالات خطيرة، فيما يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 146 شهيدا، بينهم 26 طفلا و6 سيدات.

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