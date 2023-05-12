تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الإثنين المقبل

أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن طقس فلسطين يكون اليوم الجمعة صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.







وأشارت إلى أن طقس فلسطين يكون هذه الليلة غائما جزئيا وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطنوأضافت أنيكون يوم غد السبت غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.والأحد يكونغائما جزئيا إلى صاف ربيعياً لطيفاً ومعتدلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الإثنين المقبل، يكونغائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا إلى حار وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.