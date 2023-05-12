تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الاثنين

المدينـة



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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 25-14 21-12 25-15 بيت لحم 25-14 21-12 25-15 رام الله والبيرة 24-13 20-11 24-14 طولكرم 28-17 25-16 28-17 نابلس 26-14 22-12 26-15 قلقيلية 28-17 25-16 28-17 جنين 28-16 25-14 28-17 سلفيت 25-14 21-12 25-15 طوباس 29-17 26-15 29-18 روابي 26-14 22-12 26-15 الخليل 24-13 20-11 24-13 غزه 27-18 25-17 27-18 أريحا 34-21 31-19 34-21 خانيونس 27-18 25-17 27-18 الأغوار الشمالية 32-19 29-17 32-19 رفح 28-17 25-16 28-17

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ربيعياً لطيفاً ومعتدلا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وحارا نسبيا الى حار وجافا حيث يطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: