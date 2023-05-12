شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن صاروخ رحوفوت الذي قتل مستوطِنة أمس

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن صاروخ رحوفوت الذي قتل مستوطِنة أمس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم الجمعة، بأن الصاروخ الذي أطلق على "رحوفوت" جنوب تل أبيب ليس إيراني الصنع، بل من صنع محلي بغزة، برأس يزن 20 كجم.

وأضافت بأن "القبة الحديدية أطلقت نحوه صاروخاً ولم يتمكن من صده، الجيش يحقق في الأمر".

في السياق نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن جان ميريس، وهو شاهد عيان على سقوط الصاروخ على مبنى في رحوفوت واصفاً اللحظات الأولى: "فور وقوع الانفجار هرعت للمكان، رأيت كل شيء بعيني، الصاروخ استهدف الطابق الثاني للمبنى مباشرة وتسبب بدمار كبير".

يشار إلى أن مستوطِنة قُتلت أمس الخميس وأصيب عدد آخر، إثر رشقة صاروخية أطلقت على منطقة رحوفوت، والتي تقع جنوب تل أبيب.

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