أونروا: التصعيد الحالي يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني القاسي بالقطاع



وأكدت (أونروا) أنها تواصل الاستجابة لاحتياجات الناس فيما تستمر بتقديم الخدمات الأساسية بما فيها توزيع الأغذية، وخدمات الصحة والصرف الصحي ، ونقل النفايات الصلبة وتشغيل آبار المياه، هذا وقد ُأجبرت كافة مدارس (أونروا) على الإغلاق.



وقالت: إن التصعيد الحالي يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني القاسي بالفعل على لاجئي فلسطين في قطاع غزة، ومن بينهم العديد من النساء والأطفال.

ودعت (أونروا) جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين في كل الأوقات، مؤكدة دعمها كافة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار حتى يحصل المدنيون، بمن فيهم لاجئو فلسطين في قطاع غزة، على بعض الراحة والسلامة.

وقالت: إن التصعيد الحالي يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني القاسي بالفعل على لاجئي فلسطين في قطاع غزة، ومن بينهم العديد من النساء والأطفال.

وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تكثفت خلال الساعات 24 الماضية، فيما واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.