نتنياهو يأمر جيش الاحتلال بمواصلة استهداف حركة الجهاد الإسلامي

نشر مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو مخرجات الجلسة الأمنية العاجلة التي عقدها بمشاركة المخابرات ووزير جيش الاحتلال يواف غالانت.



وأفادت مكتب نتنياهو بأن رئيس وزراء الاحتلال أمر في ختام جلسة التقييم الأجهزة الأمنية بمواصلة ضرب حركة الجهاد الإسلامي.





وفي وقت سابق، أفادت قناة (بي بي سي) البريطانية،، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تعمل مصر على إنجازه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية قد "اصطدم بعقبة".



وأضافت القناة، نقلاً عن مصدر لم تسمه، أن الاتفاق سيرفع للمناقشة بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وملك الأردن، عبدالله الثاني، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.





في حين، أكد، أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بأن مسيرة المقاومة لن تتوقف بأي عملية اغتيال كانت.



وقال أبو حمزة، خلال كلمة مصورة له، إننا "مصممون على صد العدوان وجاهزون لتوسيع دائرة النار مهما طالت المعركة ومهما كلفنا ذلك"



ولفت إلى أن "المقاومة خالفت كل توقعات الاحتلال بطبيعة الرد، حيث وقف رعبًا ينتظر لـ 35 ساعة ردنا الذي لا زال مستمرًا".





وكثفت فصائل المقاومة الفلسطينية، من إطلاق رشقات الصواريخ، تجاه مدينة تل أبيب، وضواحيها، بعد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذ عمليتي اغتيال، اليوم الخميس، ضد قيادات في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد.



وأدى قصف المقاومة الفلسطينية، إلى مقتل مستوطن، وإصابة تسعة آخرين، في (رحوفوت)، قرب تل أبيب، عقب سقوط صاروخ على مبنى في المدينة.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة، إلى 29 شهيداً وإصابة 93 آخرين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي.

رام الله - دنيا الوطن