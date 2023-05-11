شهيد وإصابات جراء قصف إسرائيلي في مخيم النصيرات وسط القطاع



وترتفع حصيلة الشهداء، بحسب وزارة الصحة، إلى 30 شهيداً منهم (6 أطفال و3 نساء ومسِنّان)، و93 إصابة بجراح مختلفة منهم (32 طفلاً و17 سيدة) جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.



وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ولليوم الثالث على التوالي، شن عدة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، تستهدف مواقع للمقاومة ومنازل وأراض زراعية.



فيما ترد فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، بقصف البلدات المحاذية للقطاع وأسدود وتل أبيب والرملة برشقات صاروخية.





أعلنت وزارة الصحة، مساء الخميس، وصول شهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات.