غزة: الأوقاف تصدر توضيحاً بشأن خطبة الجمعة في مساجد القطاع

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، مساء الخميس، تنويهاً بشأن خطبة الجمعة في مساجد القطاع.



وقالت الوزارة في تصريح مقتضب لها، إنه تم "إعلان حالة الطوارئ بخصوص خطبة الجمعة، حيث سيتولى كل إمام الخطبة بمسجده ليوم الغد، بسبب الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وعدم تنقل الخطباء إلى مناطق بعيدة".





وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ولليوم الثالث على التوالي، شن عدة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، تستهدف مواقع للمقاومة ومنازل وأراض زراعية.





وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة، إلى 29 شهيداً وإصابة 93 آخرين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي.

رام الله - دنيا الوطن