بي بي سي: اتفاق وقف النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل "اصطدم بعقبة"

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (بي بي سي) البريطانية، مساء الخميس، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تعمل مصر على إنجازه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية قد "اصطدم بعقبة".وأضافت القناة، نقلاً عن مصدر لم تسمه، أن الاتفاق سيرفع للمناقشة بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وملك الأردن، عبدالله الثاني، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.وكثفت فصائل المقاومة الفلسطينية، من إطلاق رشقات الصواريخ، تجاه مدينة تل أبيب، وضواحيها، بعد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذ عمليتي اغتيال، اليوم الخميس، ضد قيادات في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد.وأدى قصف المقاومة الفلسطينية، إلى مقتل مستوطن، وإصابة تسعة آخرين، في (رحوفوت)، قرب تل أبيب، عقب سقوط صاروخ على مبنى في المدينة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة، إلى 29 شهيداً وإصابة 93 آخرين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي.