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شؤون فلسطينية

شاهد: فصائل المقاومة تطلق رشقات صاروخية جديدة باتجاه تل أبيب والغلاف

شاهد: فصائل المقاومة تطلق رشقات صاروخية جديدة باتجاه تل أبيب والغلاف
فصائل المقاومة تطلق رشقات صاروخية جديدة باتجاه تل أبيب ومستوطنات الغلاف
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، رشقات صاروخية مكثفة باتجاه تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة والنقب الغربي.

ووفق ما نقلته قناة (الجزيرة) القطرية، فإن صواريخ المقاومة أصابت مبنى بشكل مباشر في نتيفوت بالنقب الغربي.

ودوّت صفارات الإنذار في تل أبيب وجافينم وكلية سفير وسديروت وإيفيم ونير عام وزيكيم وكرميه وأور هنير وشوبا ويزراعم وتكوما وكيسوفيم وكفارى سعد وصوفا وبري جان وناحل عوز.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قصفًا مكثفاً بالصواريخ شهدته تل أبيب، لافتًا إلى أن "803 صواريخ أطلقت من غزة خلال الجولة الحالية تم اعتراض 179 منها".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل مستوطن وإصابة تسعة آخرين بعد استهداف مبنى بصاروخ في رحوفوت جنوب تل أبيب.

ووفق ما نقلته (القناة 12) الإسرائيلية، فإن الصاروخ الذي أُطلق من قطاع غزة وصل مستوطنة رحوفوت جنوب تل أبيب واستطاع تخطي منظومة الدفاع الجوي مقلاع داوود ومنظومة القبة الحديدية.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، شن عدة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، تستهدف مواقع للمقاومة ومنازل وأراض زراعية.

فيما ترد فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، بقصف البلدات المحاذية للقطاع بعشرات قذائف الهاون والصواريخ، ما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في مستوطنات الغلاف.


 

 








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