شاهد: فصائل المقاومة تطلق رشقات صاروخية جديدة باتجاه تل أبيب والغلاف

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قصفًا مكثفاً بالصواريخ شهدته تل أبيب، لافتًا إلى أن "803 صواريخ أطلقت من غزة خلال الجولة الحالية تم اعتراض 179 منها".





وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل مستوطن وإصابة تسعة آخرين بعد استهداف مبنى بصاروخ في رحوفوت جنوب تل أبيب.ووفق ما نقلته (القناة 12) الإسرائيلية، فإن الصاروخ الذي أُطلق من قطاع غزة وصل مستوطنة رحوفوت جنوب تل أبيب واستطاع تخطي منظومة الدفاع الجوي مقلاع داوود ومنظومة القبة الحديدية.وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، شن عدة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، تستهدف مواقع للمقاومة ومنازل وأراض زراعية.فيما ترد فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، بقصف البلدات المحاذية للقطاع بعشرات قذائف الهاون والصواريخ، ما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في مستوطنات الغلاف.