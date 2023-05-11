أبو مجاهد: شعبنا ومقاومته موحدون في مواجهة العدوان على غزة

رام الله - دنيا الوطنقال، محمد البريم، مسؤول الإعلام في لجان المقاومة في فلسطين، إن "تمادي العدو الصهيوني في غطرسته وعنجعهيته وعدوانه، واستهداف منازل وبيوت المواطنين محاولة صهيونية بائسة ستفشل أمام صمود وإرادة أبناء شعبنا وبأس وقوة مقاومتنا".وتابع خلال تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن "العدو الصهيوني واهم إن اعتقد برهة واحدة أن اغتيال القادة الأبطال في سرايا القدس وتدمير وهدم المنازل سيوقف المقاومة أو يدعوها للتراجع أو الاستسلام بل سيزيد من وهج المقاومة وسيزيد من إتساع رقعة المناطق التي سيطالها ردود المقاومة وقصفها داخل الكيان الصهيوني".وأكمل "شعبنا سيبقى موحد في مواجهة العدوان والإرهاب الصهيوني وغرفة العمليات المشتركة وبمشاركة كل الأذرع العسكرية لا زالت تواصل عملية ثأر الأحرار وإستهداف النساء والأطفال والشيوخ لن يكسر إرادتنا ولن يثني عزيمتنا".