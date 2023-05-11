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شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: توقف محادثات التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

إعلام الاحتلال: توقف محادثات التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، تفاصيل جديدة حول محادثات التهدئة بشأن الوصول إلى تهدئة ووقف إطلاق النار.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال القول عن مسؤولين دبلوماسين إن "محادثات التهدئة توقفت".

وفي وقت سابق اليوم، كشفت حركة الجهاد الإسلامي، شرطها للوسطاء الدوليين مقابل وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي واستعادة التهدئة.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، طارق سلمي: إن الجهاد وضعت شرطًا لاستعادة التهدئة متعلقًا بوقف الاغتيالات نهائيًا لقادة سرايا القدس والمقاومة التي هي من تحدد النهاية.

وأضاف سلمي في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": أن حركته تلقت دعوة مصرية لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بالعدوان.

اقرأ أيضًا..قيادي بارز في الجهاد يتوجه للقاهرة لبحث التصعيد الإسرائيلي والتهدئة

وعلمت "دنيا الوطن" من مصدر في حركة الجهاد الإسلامي، الخميس، بأن رئيس الدائرة السياسية في الحركة، د. محمد الهندي توجه للعاصمة المصرية القاهرة، لبحث التصعيد في قطاع غزة.

وأضاف المصدر بأن الهندي توجه إلى القاهرة، لمناقشة التصعيد الإسرائيلي المتواصل في القطاع، بالإضافة إلى آخر الجهود الهادفة إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع.






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