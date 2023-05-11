بالفيديو.. أبو حمزة: مسيرة المقاومة لن تتوقف وجاهزون لتوسيع دائرة النار













رام الله - دنيا الوطنأكد، أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بأن مسيرة المقاومة لن تتوقف بأي عملية اغتيال كانت.وقال أبو حمزة، خلال كلمة مصورة له، إننا "مصممون على صد العدوان وجاهزون لتوسيع دائرة النار مهما طالت المعركة ومهما كلفنا ذلك"ولفت إلى أن "المقاومة خالفت كل توقعات الاحتلال بطبيعة الرد، حيث وقف رعبًا ينتظر لـ 35 ساعة ردنا الذي لا زال مستمرًا".وتابع: "أصغر رجل بمقاومتنا الباسلة يوقف اليوم ملايين الصهاينة ويدفعهم كالجرذان في الملاجئ".