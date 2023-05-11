الغرفة المشتركة: ثأرنا مستمر ولن تزيدنا الاغتيالات إلا قوة

رام الله - دنيا الوطنأكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم، أنها لن تتراجع ولن تزيدها الاغتيالات إلا قوة، لافتة إلى أن "يد المقاومة الثقيلة قادرة على إيلام العدو".وقالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية خلال بيان مقتضب لها "نقول للعدو الجبان إنه بتوجهه لسياسة قصف المنازل الآمنة يخطئ التقدير".كما ونعت الغرفة في اليوم الثالث من عملية "ثأر الأحرار"شهداء الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم الشهيدين القائدين في سرايا القدس علي غالي وأحمد أبو دقة.