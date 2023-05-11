بعد قصف تل أبيب.. نتنياهو يُجري جلسة تقييم عاجلة للأوضاع الأمنية





ووفق (كان) فإن جلسة التقييم الأمني ستكون بمشاركة وزير جيش الاحتلال يواف غالانت والمخابرات الإسرائيلية في تمام الساعة 9:00 مساءً.



ونقلت (كان) القول عن مسؤول أمني "من الواضح أنه سيكون هناك رد فعل وأن إسرائيل لن تكون راضية عما حدث".





أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل مستوطن وإصابة تسعة آخرين بعد استهداف مبنى بصاروخ في رحوفوت جنوب تل أبيب.



ووفق ما نقلته (القناة 12) الإسرائيلية، فإن الصاروخ الذي أُطلق من قطاع غزة وصل مستوطنة رحوفوت جنوب تل أبيب واستطاع تخطي منظومة الدفاع الجوي مقلاع داوود ومنظومة القبة الحديدية.



وقد دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب والرملة ورحوفوت وغان شلومو وغفعات برنر وغفيتون جنوب تل أبيب.



وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، شن عدة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، تستهدف مواقع للمقاومة ومنازل وأراض زراعية.



فيما ترد فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، بقصف البلدات المحاذية للقطاع بعشرات قذائف الهاون والصواريخ، ما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في مستوطنات الغلاف.





رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، مساء اليوم، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة عاجلة لتقييم الأوضاع الأمنية بعد القصف الأخير الذي طال مبنى في رحوفوت جنوب تل أبيب.