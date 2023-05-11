الجهاد الإسلامي: صواريخ الواجب المقدس هي الأبلغ ردًا لكسر أهداف الاحتلال





وفي سياق متصل، أكد املتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، أن "الاتصالات مع الجانب المصري متواصلة وما زلنا نضغط على الاحتلال للالتزام بوقف الاغتيالات".





وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل مستوطن وإصابة ستة آخرين بعد استهداف مبنى بصاروخ في رحوفوت جنوب تل أبيب.



ووفق ما نقلته (القناة 12) الإسرائيلية، فإن الصاروخ الذي أُطلق من قطاع غزة وصل مستوطنة رحوفوت جنوب تل أبيب واستطاع تخطي منظومة الدفاع الجوي مقلاع داوود ومنظومة القبة الحديدية.



وقد دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب والرملة ورحوفوت وغان شلومو وغفعات برنر وغفيتون جنوب تل أبيب.



وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، شن عدة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، تستهدف مواقع للمقاومة ومنازل وأراض زراعية.



فيما ترد فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، بقصف البلدات المحاذية للقطاع بعشرات قذائف الهاون والصواريخ، ما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في مستوطنات الغلاف.

















رام الله - دنيا الوطنأكدت حرجة الجهاد الإسلامي أن "صواريخ الواجب المقدس هي الأبلغ ردًا لكسر أهداف العدو وتمريغ أنفه في التراب"وقالت الحركة في بيان لمقتضب لها، اليوم الخميس، إن "شعبنا يرفع رأسه عاليا بهذا الرد المبارك والمقدس".وتابعت: "لقد أوفت سرايا القدس بالوعد والعهد لدماء الشهداء القادة والأطفال والنساء".