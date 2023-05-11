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شؤون فلسطينية

غزة: المباحث العامة تخطر 40 مواطناً لمخالفتهم قوانين النشر خلال العدوان الإسرائيلي

غزة: المباحث العامة تخطر 40 مواطناً لمخالفتهم قوانين النشر خلال العدوان الإسرائيلي
المباحث العامة تخطر 40 مواطناً لمخالفتهم قوانين النشر خلال العدوان الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت الدوائر الفنية المختصة في المباحث العامة بالشرطة في قطاع غزة، 40 مواطناً من قطاع غزة لقيامهم بنشر معلومات وأخبار مضللة للرأي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا.

وبينت المباحث العامة، في تصريح مقتضب، أنها عالجت عدداً من المعلومات والصور المنشورة من المواطنين، والتي تسهم في كشف معلومات تتعلق بالمقاومة، من خلال التواصل المباشر معهم وتوضيح خطورة ما تم نشره.

وفي ذات السياق، تعاملت المباحث العامة مع 7 اتصالات دولية ومن أرقام خاصة، طلب أصحابها من المواطنين إبداء معلومات التي تتعلق بواقع سكنهم، إضافة إلى عدد من الاتصالات التي تطلب من المواطنين إخلاء بيوتهم.

وأضافت أنه من خلال التحري والمتابعة الميدانية تم الوصول إلى اثنين من المتصلين، حيث تبين أنهم قاموا بالاتصال بأصدقائهم من باب الدعابة، مبينة أنه يجري العمل على توقيفهم وإحالتهم للجهات المختصة وفقاً للأصول.

وتؤكد المباحث العامة، أنها تتابع كافة الحسابات التي تعمل على بث وترويج الشائعات، مهيبة بجميع المواطنين إلى إعلاء المسؤولية الوطنية خصوصاً في خضم العدوان على شعبنا، والمساهمة في تثبيت الجبهة الداخلية.

ولفتت المباحث أنها أحالت جميع ملفات القضايا المذكورة للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

وفي سياق متصل، حذرت المباحث العامة المواطنين ونشطاء التواصل الاجتماعي، من التقاط الصور والفيديوهات لأماكن إطلاق صواريخ المقاومة، لما ينطلي عليه ذلك من خطورة، حيث بإمكان خرائط غوغل أن تحدد مكان التقاط الصورة بدقة كبيرة.

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