المقاومة تطلق رشقات صاروخية مكثفة نحو غلاف غزة وأسدود وتل أبيب والرملة





فيما أُصيبت مستوطِنة بعد استهداف مبنى بشكل مباشر مكون من أربعة طوابق بصاروخ في رحوفوت جنوب تل أبيب.



ووفق ما نقلته (القناة 12) الإسرائيلية، فإن الصاروخ الذي أُطلق من قطاع غزة وصل مستوطنة رحوفوت جنوب تل أبيب واستطاع تخطي منظومة الدفاع الجوي مقلاع داوود ومنظومة القبة الحديدية.





رام الله - دنيا الوطنأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، رشقات صاروخية مكثفة باتجاه وغلاف غزة وأسدود وتل أبيب والرملة.ودوّت صفارات الإنذار في تل أبيب وأسدود وعسقلان وغلاف غزة ومختلف مستوطنات غلاف غزة، في حين حاولت القبة الحديدية التصدي لصواريخ المقاومة.