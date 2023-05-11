الغرفة التجارية بغزة تتفقد المخابز والمولات التجارية للتأكد من توفير السلع الاستهلاكية

رام الله - دنيا الوطنتفقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة اليوم عمل المخابز والمولات والأسواق التجارية، للتأكد من توافر كافة السلع الاستهلاكية للمواطنين، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بمشاركة رئيس مجلس الإدارة م. عائد أبو رمضان، وأمين السر الحاج نبيل شراب، وأعضاء مجلس الإدارة حسام الحويطي، وسيم الحلو، ماهر حبوش.وأكد م. عائد أبو رمضان على أن الأسواق والمولات التجارية تشهد توفر معظم المواد الأساسية واستقراراً في أسعار السلع والمنتجات، وأن المخابز تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ولا يوجد أي عجز بأي من السلع التي يحتاجها المواطنين، لافتاً إلى أن الجولة تأتي في إطار تقديم الدعم والمساندة للتجار والذين يعملون بالرغم من المخاطرة العالية والظروف الأمنية التي يشهدها قطاع غزة.وأشاد مجلس إدارة الغرفة التجارية بدور التجار وأصحاب المحلات التجارية، والتزامهم بواجبهم الوطني والديني وحرصهم على استمرارهم في فتح محلاتهم التجارية أمام المواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة، لاسيما مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وأوضحت الغرفة التجارية أن القطاع الاقتصادي تضرر بشكل كبير بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والحصار المفروض لما يزيد عن 16 عاماً، وتوقف العديد من المصانع، والاستهداف الإسرائيلي المتعمد لإنهاك البنية الاقتصادية لقطاع غزة.وطالبت الغرفة التجارية بضرورة تقديم كافة اشكال الدعم والإسناد الحكومي والدولي لكافة القطاعات الاقتصادية، من أجل تعزيز صمودها، إلى جانب ممارسة كافة أشكال الضغط على الجانب الإسرائيلي لإعادة فتح المعابر وإنهاء الحصار، والسماح بدخول السلع والبضائع لقطاع غزة.