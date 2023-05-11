شهيدان جراء غارة إسرائيلية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بوصول شهيدين وإصابتين إلى مجمع الشفاء الطبي جراء القصف الأخير في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.



ونعت كتائب المجاهدين الشهدين، خلال تصريح مقتضب لها قالت فيه "نزف الشهيد القائد الميداني محمد سليمان خليل دادر والشهيد حسين يوسف عبدالله دلول إثر استهدافهم من طائرات الاحتلال شرق حي الشجاعية أثناء أداء واجبهم الجهادي في معركة "ثأر الأحرار".



وأفادت مصادر محلية، بأن الشهيدين وصلا مستشفى الشفاء في مدينة غزة، عقب استهدافهم بغارة إسرائيلية شرق حي الشجاعية.



وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ولليوم الثالث على التوالي، شن عدة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، تستهدف مواقع للمقاومة ومنازل وأراض زراعية.



فيما ترد فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، بقصف البلدات المحاذية للقطاع بعشرات قذائف الهاون، ما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في محيط الغلاف.



رام الله - دنيا الوطن