الصحة تنشر إحصائية شهداء وإصابات العدوان الإسرائيلي على القطاع





فيما ترد فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، بقصف البلدات المحاذية للقطاع بعشرات قذائف الهاون، ما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في محيط الغلاف.





نشرت وزارة الصحة بغزة، مساء الخميس، إحصائية الشهداء والإصابات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فجر الثلاثاء الماضي.وقالت الوزارة في تصريح مقتضب، إن 26 شهيداً، و84 إصابة هي حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ولليوم الثالث على التوالي، شن عدة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، تستهدف مواقع للمقاومة ومنازل وأراض زراعية.