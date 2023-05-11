استشهاد مواطن متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في طولكرم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزراة الصحة، مساء الخميس، استشهاد المواطن غازي يوسف مصطفى شهاب (66 عاماً) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال (في البطن)، خلال اقتحام مخيم نور شمس بمدينة طولكرم صباح اليوم.وأشارت الوزارة في تصريح مقتضب، إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 141، بينهم 26 شهيداً في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي.وكانت مواجهات عنيفة، اندلعت في مخيم نور شمس بطولكرم عقب اقتحام قوات الاحتلال، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص الحي والاختناق.